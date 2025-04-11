تشابي ألونسو يشيد بدور نجمه فيرتز مع ليفركوزن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، العودة للمشاركة في المباريات، بعد شفائه من الإصابة، في مباراة فريقه أمام يونيون برلين، بالدوري الألماني، غدا السبت.

وقال تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "فيرتز جاهز ومتواجد في قائمة الفريق. يمكنه اللعب منذ بداية اللقاء".

وغاب فيرتز عن الفريق منذ مطلع مارس الماضي، بسبب إصابة في أربطة كاحله الأيمن.

وخلال فترة غيابه، ودع ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في ألمانيا، منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما انتهت حملة الفريق في الدفاع عن لقبه بكأس ألمانيا بعد الخسارة المفاجئة 1-2 أمام أرمينيا بيلفيلد.

وستكون عودته مهمة لدعم الفريق في سباق الصراع على لقب الدوري، حيث يتواجد ليفركوزن في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.

وقال ألونسو "قلت دائما إننا نصبح فريقا أفضل بوجود فيرتز، فهو لاعب يصنع الفارق".

وشدد "لقد افتقدناه ونحتاجه، خاصة في دوري الأبطال وكأس ألمانيا، فنحن نلعب بشكل أفضل في وجوده".

ويمتد عقد فلوريان فيرتز مع باير ليفركوزن حتى 2027، ولكن بايرن ميونخ مهتم للغاية بالتعاقد معه.

وبسؤاله عن شائعات الانتقالات، قال ألونسو "تفكيره ورغبته كانت في أن يكون لائقا بسرعة، وأن يعود للفريق ليتمتع باللعب".