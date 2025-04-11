مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم صاروخي روسي على دنيبرو

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وتابع زيلينسكي في خطابه الليلي المصور:"من الواضح أن روسيا تتجاهل الدبلوماسية وتستخدم اتصالاتها مع العالم لخدمة مصالحها الخاصة فقط - وليس لإنهاء الحرب".

كما أفاد زيلينسكي بوقوع هجمات على العاصمة كييف، وكذلك على مدينة نيكوبول.

وأضاف أنه كانت هناك أيضا هجمات روسية على مناطق خاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وميكولايف وسومي.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، وتتواصل الهجمات اليومية بالصواريخ والمسيرات، إلى جانب الحرب البرية.