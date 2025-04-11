أمطار ورياح تضرب كفر الشيخ وتوقف جزئي لحركة الصيد

شهدت، اليوم الجمعة، المدن الساحلية في محافظة كفر الشيخ، ومن بينها بلطيم ومطوبس والبرلس ومصيف بلطيم، تساقط أمطار غزيرة ومتوسطة، مصحوبة برياح شديدة محملة بالأتربة والرمال، مما تسبب في انعدام الرؤية على عدد من الطرق والشوارع.

كما تسببت مياه الأمطار في تكوُّن العشرات من البرك والمستنقعات بالشوارع والأحياء، ما أدى إلى صعوبة حركة السير.

وقام مسئولو الوحدات المحلية بالتدخل الفوري لشفط المياه باستخدام سيارات الكسح لتيسير الحركة المرورية.

من جانبه، قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن حركة الصيد بالمحافظة متوقفة جزئيًا نتيجة سوء الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.

وأشار نصار إلى أن النقابة حذّرت الصيادين من الخروج في ظل هذه الأجواء الخطرة، وطالبتهم بالحفاظ على سلامتهم لحين تحسّن الأحوال.