النائب أحمد بلال البرلسي: رفع أسعار المحروقات يعكس تحميل المواطن فاتورة توصيات صندوق النقد الدولي

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، ببيان عاجل موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 13٪ و15٪.

وقال البرلسي: "في وقت يعاني فيه ملايين المصريين من ضيق العيش وضغوط الحياة اليومية، وفي ظل موجات غلاء لا ترحم، اختارت الحكومة أن تُضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط، برفع أسعار المحروقات".

وأضاف: "القرار الذي لا يمكن وصفه فقط بأنه قرار غير مسؤول، إنما هو صفعة على وجه كل أسرة تصارع يوميًا من أجل لقمة العيش".

وتابع: "إن ما حدث لا يمكن وصفه بأنه مجرد تراجع عن الوعود الحكومية التي أكدت مرارًا وتكرارًا عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت الأسعار العالمية مستقرة، بل إن المفارقة أن القرار جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط، مما كان يستوجب خفض الأسعار، لا زيادتها".

واعتبر البرلسي أن القرار يعكس إصرارًا حكوميًا على تحميل المواطن وحده فاتورة توصيات صندوق النقد الدولي، بينما تتغاضى الحكومة عن أمور أخرى ضرورية لنجاح أي إصلاح اقتصادي حقيقي، مثل تخفيض الإنفاق العام غير المنتج، ووقف الامتيازات المبالغ فيها لبعض الهيئات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وقال: "إننا أمام سياسة اقتصادية منحازة ضد فقراء هذا الوطن وطبقته الوسطى، لحكومة تدير ظهرها للعدالة الاجتماعية، لا ترى في المواطن شريكًا، بل عبئًا. مواطن يُطلب منه شد الحزام، بينما الحيتان ينعمون بالامتيازات والدعم".

وطالب البرلسي بعرض البيان العاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 13 إبريل 2025.