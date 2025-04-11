كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك سببا دفع إدارة النادي لعدم الموافقة على انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق إلى نيوم السعودي بدلا من التفريط في نجم الفريق مجانا بنهاية الموسم الجاري.

قال ميدو خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "لم أكن مسؤولا بالنادي في هذه الفترة، ولا أريد أن أقول ذلك، ولكن تخوفنا أن يكون هذا العرض بوابة لأن يعود اللاعب سريعا إلى مصر للانتقال إلى ناد آخر".

وأشار "طلبنا من النادي السعودي مبلغا إضافيا في الصفقة حال عودة زيزو إلى مصر، ولكن إدارة نيوم رفضت ذلك".

وفي نفس السياق، قال ميدو "لقد وصل لزيزو عرضا آخر من نادي الشباب السعودي مقابل 8 ملايين دولار إضافة إلى مليوني دولار حوافز إضافية".

أوضح "لكن هذا العرض وصل أثناء تولي لجنة معينة من وزارة الرياضة لإدارة نادي الزمالك، وعندما عرضت اللجنة الأمر على الجهة الإدارية المختصة، رفضت العرض".

وأتم ميدو تصريحاته في هذا الشأن "إذا كان هناك مجلسا منتخبا للزمالك لكنا وافقنا فورا على هذا العرض، لأنه كان عرضا جادا بالفعل".