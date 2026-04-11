مصرف ليبيا المركزي يعلن توقيع اتفاق الإنفاق العام الموحد بين مجلسي النواب والدولة

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم السبت، توقيع ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد.

وأكد عيسى، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد وثيقة مالية، بل يفتح فصلًا جديدًا من العمل الجاد والتعاون الصادق، موضحًا أنه تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية الجامعة، وإعلان بأن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تتوحد حول رؤية مشتركة لمستقبلها.

وأضاف: «اتفقنا اليوم على أن نقطع معًا طريق التشتت والازدواج، ونؤسس لمرحلة من الوضوح والانضباط المالي عبر إنجاز هذا المسار التاريخي الذي يوحد الإنفاق العام في بلادنا».