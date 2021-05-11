الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 150 صاروخا من قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن فصائل فلسطينية مسلحة أطلقت أكثر من 150 صاروخا من قطاع غزة تجاه إسرائيل يوم الاثنين.

وذكر الجيش أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض عشرات الصواريخ.

وواصل الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في غزة تبادل الهجمات مساء الإثنين.

ونشرت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شريطا مصورا يظهر مقاتلين بالقرب من الصواريخ ومنصات الإطلاق. وجاء في البيان المصور "وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وفي غضون ذلك، استضافت وزارة الدفاع في تل أبيب، مساء الاثنين، اجتماعا طارئا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية.

ونشرت قناة "قدس" مقطع فيديو عبر موقع تويتر لخروج أعضاء الكنيست من مقره إثر إطلاق صواريخ على القدس.

وتبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها "توجيه ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة".

كما تبنت فصائل أخرى هجمات مماثلة وسط دوي انفجارات عند السياج الحدودي جراء اعتراض القبة الدفاعية الإسرائيلية القذائف.

وجاءت هذه التطورات على خلفية مواجهات عنيفة بين مئات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق القدس.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء الاثنين عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في انفجار غامض إلى 20 في وقت واصلت إسرائيل شن سلسلة غارات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن من بين القتلى تسعة أطفال، مشيرة إلى أن 65 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة.

ومن بين القتلى تسعة قضوا في الانفجار الذي لم تحدد أسبابه في بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وحذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "الاحتلال بأنه في حال أقدم على قصف منشآت مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات الاحتلال".

وأعلنت فصائل فلسطينية في غزة عن استهداف القدس وعسقلان والمستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع برشقات صاروخية.