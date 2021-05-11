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أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، باللقاءات التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، حول سد النهضة في أديس أبابا، واصفا إياها بـ«المثمرة».

ونقلًا عن موقع «العين» الإخبارية، صباح الثلاثاء، أضاف: «المبعوث الأمريكي التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وتناول المباحثات سد النهضة والانتخابات المقبلة، والأوضاع في تجراي، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إلى أن فيلتمان «أكد ضرورة إنهاء المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة دبلوماسية يكون فيها الكل رابحا».

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عن أمله في استئناف مفاوضات سد النهضة ونجاح لقاءات رئيس الكونغو الديمقراطية في كسر جمود المفاوضات، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وأمس الإثنين، وصل المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإجراء محادثات بشأن أزمة سد النهضة، عقب زيارة أجراها للقاهرة والخرطوم خلال الأيام الماضية.

وفور وصوله التقى فيلمان، وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، ضمن سلسلة لقاءات شملت لاحقا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمغي مكونن.