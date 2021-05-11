الجامعة العربية: تكثيف العمل مع الدول لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري في فلسطين

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اجتماع الجامعة العربية صباح اليوم مطروح أمامه مشروع قرار من جانب فلسطين، موضحًا أن المشروع بشكل عام يتحدث عن مجموعتي من العناصر خاصة بالثوابت العربية فيما يتعلق بالقدس، والأخرى خاصة بالإجراءات التي يمكن أن تنسقها الجامعة العربية بين الدول لدعم الموقف الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن ما يجري في القدس حاليًا لن تستفيد منه إسرائيل على الرغم من العنف الذي تتبعه قوات الاحتلال، مشيرًا على قوة تمسك الفلسطينيين بحقهم.

وأوضح أن هناك نوعين من التحرك لدعم الموقف الفلسطيني، الأول يكون بشكل ثنائي مع دول بعينها، والثاني متعدد أي على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أنه سيتم الدفع بتكثيف العمل مع الدول؛ لإيضاح الصورة الحقيقة لما يجري في فلسطين.

وأشار إلى تجييش مجالس السفراء العرب الموجودة في دول العالم ومكاتب الجامعة العربية في عواصم معظم الدول العالمية؛ لشرح الصورة والوضع في فلسطين، لاستقطاب تأييد هذه الدول، مضيفًا أن لا يوجد تغير في الموقف الأمريكي إزاء الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وتابع: «هناك خجل أمريكي في التعامل مع الأمر، ولا يريدون طرحه في مجلس الأمن»، لافتًا إلى أنه سيتم طرح القضية من خلال منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات أخرى.

