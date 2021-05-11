الرئيس التونسي: نتطلع لمزيد من تطوير علاقات التعاون مع أمريكا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تطلعه إلى مزيد من تطوير علاقات التعاون والشراكة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم عموما، وفي ظل الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي من نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أنه تم خلال الاتصال استعراض روابط الصداقة المتينة والراسخة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية واستحضار المحطات التاريخية الكبرى التي ميزتها.

كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها تونس، والتأكيد، بالخصوص، على ضرورة مقاومة الفساد كركيزة لبناء دولة القانون والديمقراطية.