70% ارتفاعا في استخدام الإنترنت في موريتانيا

قال الدكتور سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال "الدولة بذلت جهودا كبيرة منذ سنة 2000 من أجل توفير خدمة تقنيات الاتصالات"، مشيرا إلى أن نسبة الولوج إلى الإنترنت وصلت حاليا إلى نسبة 70% بدلا من 20% عام 2012، والسعة العامة التي يستهلكها البلد كانت في نفس السنة 1 جيكابايت، بينما وصلت هذه السعة اليوم إلى 120 جيكابايت.

وأضاف سالم في كلمة أمام البرلمان اليوم الاثنين، أن نسبة استهلاك الفرد في كانت عام 2006 نحو 2,6 كيلوبايت للدقيقة، في حين تصل حاليا إلى 26 كيلوبايت للدقيقة.

وأكد أهمية المحافظة على المستثمرين في مختلف المجالات بصورة عامة، وفي مجال تقنيات الاتصال بصورة خاصة نظرا لأهميتهم في توفير هذه الخدمات الضرورية وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه التحسينات فإن موريتانيا مازالت متأخرة في مجال تقنيات الاتصال.