هنأ النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، الشعب المصري وقيادته الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وطالب حمزة، في بيان له، المواطنين بتوخي الحذر والبعد عن التجمعات وتبادل الزيارات فالتهاون في الاشتراطات الاحترازية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة خلال المناسبات الاجتماعية أدى في أوقات سابقة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسبب في إصابة عائلات بأكملها الأمر الذي يحتم على الجميع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال عيد الفطر وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية.

وطالب «حمزة» الشعب المصري بالاصطفاف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، في الأزمة الحالية لوباء كورونا ومساندة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الغاشم.