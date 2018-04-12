طلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وقرر المجلس فى قراراه الصادر فى ختام اعمال دورته غير العادية -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- التى عقدت اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من: "الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، ورئاسة القمة العربية (بصفته) تونس، والعضو العربي في مجلس الأمن (بصفته) تونس، والأمين العام للجامعة العربية، للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وتقدم اللجنة تقريرا حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية تعقد للغرض.

وكلف المجلس المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك بمباشرة المشاورات والإجراءات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة بما فيها النظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تكليف المجموعة العربية في جنيف وفي باريس بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، كل في موقعه لمواجهة وقف الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة.

وأدان المجلس فى قراره بشده الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلي، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك. والتحذير من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازأ صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر باشتعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والإدانة الشديدة لتقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.

كما أدان المجلس بشدة لقرارات وإجراءات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الأسرئيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، من حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المجلس بشدة العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا القصف الهمجي الذي تعمد استهدف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على الأصعدة كافة، للجم استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره .

وحمّل المجلس، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكك فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة ، وحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأعلن المجلس اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية ، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

وقرر المجلس الوقوف تحية واعتزازا واکبارا لأبناء وحرائر الشعب الفلسطيني المقدسيين الأبطال، الصامتين في مدينة القدس المحتلة، والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصی المبارك، والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الجرائم والإعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة.

وأكد المجلس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.

ونوه المجلس بأهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة المملكة المغربية، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وكذا أهمية الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.

وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتنسيق التحرك مع منظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.

ودعا المجلس البرلمان للتحرك العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار.

وقرر المجلس تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب، بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف النقل مضامين هذا القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم.

كما قرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة، وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة المقبلة للمجلس.

وأكد المجلس مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى أن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المحتلة بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تهويدها وتشويه هويتها العربية ، وتهجير أهلها الفلسطينيين العرب، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

كما أكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزارية في دوراته العادية وغير العادية.

وشدد المجلس في قراره على أهمية الجهود التي أفضت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن يوم 2021/5/10 للتداول حول العدوان الإسرائيلي على القدس وانتهاكات حزمة المسجد الاقصی، وذلك بناء على مبادرة الجمهورية التونسية ، العضو العربي في مجلس الأمن، والتنسيق مع دولة فلسطين، وبدعم من جمهورية الصين الشعبية، الرئيس الحالي للمجلس وأغلب الدول الأعضاء، وخاصة ما شهدته من مداولات تشدد على التمسك بحل الدولتين على أساس القرارت الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قد عقد دورة غير عادية اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن (الرئيس الحالي للمجلس) وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود والأمين العام، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يجري حاليا من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح وباقي أحياء المدينة والاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.