تقرير أممى: «داعش» استخدم أسلحة بيولوجية فى العراق

كشف تقرير أممى، أمس، أن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب إبادة جماعية ضد المجتمع الإيزيدى واستخدم أسلحة بيولوجية فى العراق.

وفى آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن كرئيس لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، قدم المستشار الخاص كريم خان تقريره السادس الذى خلص إلى ارتكاب داعش إبادة جماعية بحق المجتمع الإيزيدى.

وقال: «أستطيع أن أعلن أنه بناء على تحقيقات مستقلة ونزيهة، تمتثل للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الأمم المتحدة، أن ثمة أدلة واضحة ومقنعة على أن الجرائم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح إبادة جماعية. وبشكل أكثر تحديدا، حددنا مرتكبى جرائم محددة يتحملون بوضوح المسئولية عن جريمة الإبادة الجماعية ضد المجتمع الإيزيدى».

وقد حدد الفريق 1444 من الجناة المحتملين، من بينهم 469 شخصا تم تحديدهم باعتبارهم شاركوا فى الهجوم على سنجار، و120 شخصا شاركوا فى الهجوم على قرية كوجو.

كما كشف التقرير عن تطورات سريعة طرأت على تحقيق جديد فُتح بشأن استخدام داعش أسلحة كيماوية وبيولوجية فى العراق. فقد وجد التحقيق أن التنظيم الإرهابى استخدم بشكل متكرر أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين فى العراق بين عامى 2014 ــ 2016 وقام كذلك باختبار عوامل بيولوجية على الرهائن لديه.