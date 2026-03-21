مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة تعذيب ممنهج بحق الفلسطينيين

اتهمت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بممارسة التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يعكس "انتقاما جماعيا ونوايا تدميرية".

وأوضحت ألبانيزي، في تقرير صدر الجمعة، أن الفلسطينيين المحتجزين يتعرضون منذ أحداث ٧ أكتوبر، لانتهاكات جسدية ونفسية وصفتها بأنها "شديدة القسوة"، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، إلى أن ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز استُخدمت على نطاق واسع كأداة للعقاب الجماعي، موثقا حالات من الضرب العنيف والعنف الجنسي وسوء المعاملة والحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن هذه الانتهاكات تركت آثارا عميقة وطويلة الأمد على عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في ظل ما وصفه بحملة مستمرة تشمل التهجير القسري والقتل والتجويع وتدمير مقومات الحياة.

وأكدت ألبانيزي، أنها جمعت أكثر من 300 شهادة مكتوبة دعمت بها تقريرها، مشددة في الوقت ذاته على إدانتها جميع أشكال التعذيب، بما في ذلك تلك التي قد ترتكبها أطراف فلسطينية مسلحة، مع تركيز التقرير على الممارسات الإسرائيلية.

من جهتها، انتقدت إسرائيل التقرير وسبق أن اتهمت ألبانيزي بالتحيز والسعي إلى نزع الشرعية عنها، كما واجهت المقررة الأممية دعوات لإقالتها من بعض الدول، بينها فرنسا وألمانيا، على خلفية تصريحات سابقة لها.

ومن المقرر أن تُعرض نتائج التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، علما أن المقررين الخاصين يعملون بصفة مستقلة ولا يمثلون مواقف المنظمة رسميا.