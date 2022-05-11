إجمالي حالات كورونا حول العالم يرتفع لحوالي 519 مليونا

ذكرت جامعة /جونز هوبكنز/ الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 518 مليونا و735 ألفا و232 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و255 ألفا و439 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 82 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ998 ألفا و48 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ664 ألفا و624 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و103 حالات وفاة.