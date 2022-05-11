ميدو يكشف سبب تراجع مستوى الونش مع الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن سبب تراجع مستوى محمود حمدي الونش مدافع فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الزمالك في مباراة إنبي كان سيئا للغاية، الونش مازال مُصابا، ولديه أزمة كبيرة في الغضروف وطلب من فيريرا أن يخضع لعملية جراحية ولكن المدرب طلب تاجيل تلك العملية».

وختم حديثه قائلا: «الونش مستواه متراجع بسبب أزمته الكبيرة في الغضروف والواضحة بشدة».