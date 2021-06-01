أنشيلوتي يبدأ التجهيز مبكرا لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ فريق ريال مدريد، إنه طالب لاعبيه بتحقيق الانتصارات في جميع المباريات المتبقية في الدوري الإسباني، حتى يكونوا في أتم الجاهزية أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال.

وسيواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو، في التاسعة والنصف من مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام ليفانتي غدًا الأربعاء: "مباراة الغد يجب أن نلعبها بشكل جيد، والهدف نفسه بالنسبة لنا، وهو الحفاظ على الإيقاع واللعب بشكل جيد والفوز بالمباراة."

وتابع: "في مباراة الغد فقط، سأمنح دقائق لمن لم يلعبوا ضد أتلتيكو مدريد، وبعد ذلك سنخوض مباراة أخرى يوم الأحد بتشكيل مختلف، وهدفنا تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة ليفربول بنهائي دوري الأبطال".

وأكمل أنشيلوتي: "جميع اللاعبين سيلعبون في المباريات المتبقية بما فيهم الأساسيون، نحتاج ان يلعب الجميع؛ لأنه سيكون من الصعب ان تريح العديد من اللاعبين باستمرار، وإلا سيفقدون رتم المباريات الصعبة ولن يلعبون جيدًا في النهائي".

وعند سؤاله عن رأيه في فريق ليفربول، قال: "لقد شاهدت مباراتهم بالأمس أمام أستون فيلا، وحللت المباراة جيدًا، فهو فريق أعرفه جيدًا، لقد واجهتهم عدة مرات في السنوات الأربع الماضية".

وواصل مدرب ريال مدريد: "أعتقد أنهم يعرفونني أيضًا ويعرفون ريال مدريد جيدًا، نحن سنقوم بالتحضير جيدًا، بأقصى درجات الهدوء."

وأتم: "لم يعتقد أحد أن ريال مدريد كان سيصل هذا العام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا ما تسبب في سعادة كبيرة لجماهيرنا".