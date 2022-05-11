تحدث الفنان طارق لطفي عن دور خلدون الذي قدّمه في مسلسل جزيرة غمام، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم.

وقال خلال لقائه ومؤلف العمل عبد الرحيم كمال ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الثلاثاء، إنه لم يشعر بالقلق من الدور، وأضاف: «مساحة الشر تعطي فرصة للممثل لأن يقدم كل شيء ويكون ذلك مقبولًا».

وأضاف أن دور خلدون احتوى على مساحة كبيرة تتيح للفنان القدرة على التلوُّن طوال الوقت، مؤكّدًا أن الشخصية استهوته منذ بداية الحكي عنها.

بدوره، أوضح كمال، أن طارق لطفي كان اختياره الأول من بين كل طاقم العمل في مسلسل جزيرة غمام

وأشار إلى أن أسبابًا كثيرة دفعته لهذا الاختيار، أولها ثقته في طارق كممثل كبير قادر على التلوين، موضحًا أنه يتحلى بالتمكُّن الذي ينعكس على تجسيد الدور.