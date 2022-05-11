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مباحثات كويتية مغربية حول سبل تنمية العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 1:14 ص

عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، جلسة مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين.
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن جلسة المباحثات سبقت انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والذي تنطلق أعماله غدًا الأربعاء في المملكة المغربية، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها على كافة المجالات والأصعدة وكذلك آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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