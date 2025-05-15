ترامب: أمريكا وإيران اتفقتا نوعا ما على شروط الاتفاق النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا "نوعا ما" على شروط اتفاق نووي، مقدما قدرا من الثقة بأن التوصل إلى اتفاق بات يستحوذ على قدر أكبر من التركيز.

ووصف ترامب، في حديث مع الصحفيين في نقاش مائدة مستديرة للأعمال في العاصمة القطرية، الدوحة، المحادثات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها "مفاوضات جادة للغاية" من أجل "سلام طويل الأمد" وأنها تواصل التقدم.

ورغم ذلك شدد الرئيس، أثناء زيارته للدول الخليجية الأسبوع الجاري، على أن اتخاذ إجراء عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية يظل محتملا إذا فشلت المحادثات.

وذكر ترامب في فعالية تجارية: "لقد وافقت إيران على الشروط نوعا ما: إنهم لن يصنعوا، ما أصفه بطريقة ودية، غبارا نوويا. ولن نتسبب في أي غبار نووي في إيران".

وأشار إلى توافق متنام مع الشروط التي يسعى إليها، دون أن يتطرق إلى التفاصيل.

وقال على شمخاني مستشار للشؤون العسكرية والنووية للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في تصريح لقناة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أمس الأربعاء أن طهران تستعد للتخلص من مخزونات اليورانيوم مرتفعة التخصيب التي يمكن أن تستخدم كسلاح، وتوافق على تخصيب اليورانيوم بالمستويات المنخفضة المطلوبة للاستخدام المدني فحسب، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية.

وأضاف شمخاني، بدوره أن إيران ترغب في رفع فوري لجميع العقوبات الاقتصادية.

وقال ترامب إن مطالبه كانت مباشرة.

وأوضح: "لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي. هذا هو الأمر الوحيد. إنه بسيط للغاية. لست مضطرا أن أقدم لكم تفاصيل من 30 صفحة. إنها جملة واحدة فقط. لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي".