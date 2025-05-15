فاردي يسعى لبصمة استثنائية في ظهوره الأخير مع ليستر سيتي

يخوض جيمي فاردي مباراته رقم 500 والأخيرة له مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، أمام فريق إبسويتش بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فاردي /38 عاما/ سيرحل عن ليستر بنهاية الموسم، ولن يشارك في المباراة الختامية أمام ليفربول يوم الأحد، وذلك لإتاحة الفرصة له لتوديع الجماهير في ملعب كينج باور.

وسيتم الاحتفال به قبل وبعد المباراة، بينما يختتم النادي موسمه على أرضه في مواجهة بين فريقين هبطا بالفعل من الدوري الممتاز.

وأعلن فاردي قرار رحيله عن النادي قبل عدة أسابيع عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وسجل فاردي 199 هدفا في 499 مباراة ويسعى لتسجيل هدفه رقم 200 للفريق في ظهوره الأخير أمام إبسويتش.

وحظى فاردي بمسيرة رائعة مع ليستر، حيث فاز معه بلقب الدوري في موسو 2015 / 2016 ، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2021، كما صعد معه مرتين من دوري الدرجة الأولى.