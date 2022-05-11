أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة البيرة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الفتى ثائر خليل مصلط "اليازوري" (16 عاما)، أصيب برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل بمدينة البيرة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة، أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى لاستشهاد اليازوري، وهو طالب في مدرسة الهاشمية بمدينة البيرة، وإصابة فتى آخر (17 عاما) برصاصة في القدم.