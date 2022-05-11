ضبط 3 متهمين بسرقة حقيبة سيدة في مصر الجديدة

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نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 3 أشخاص لسرقتهم حقيبة يد إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" في مصر الجديدة.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغاً من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من 3 أشخاص يستقلون سيارة "أجرة" لقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلهـا (هاتف محمول - مبلغ مالي - بعض المتعلقات الشخصية) حال سيرها بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين، مقيمين بذات العنوان، حيث أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بأقوال المتهم الأول أيداها.

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.