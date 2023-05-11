الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بنهب ممتلكات عامة وتحويل مستشفيات لمقرات عسكرية

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بنهب ممتلكات عامة والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية.

جاء ذلك في بيان أورده الجيش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الأربعاء.

وذكر البيان أن "الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الميليشيا المتمردة في أجزاء من مناطق العاصمة وتتمثل في التمركزات بالمناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل والتخريب الواسع لمرافق الخدمات ونهب البنوك والقصف العشوائي ، والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية".

وأضاف: "نفذت قواتنا عملية تمشيط واسعة في بحري تخللتها اشتباكات مع المتمردين تكبدوا فيها مئات القتلى وتدمير عشرات العربات المسلحة وإزالة العديد من ارتكازات العدو بالمنطقة".

وتابع: "نصبت مجموعة من قواتنا كمينا ناجحا لمتحرك للميليشيا المتمردة جنوب بحري وتمكنت من تدمير سبع عربات مسلحة والاستيلاء على ست".

ودعا الجيش المواطنين إلى "تفادي التحركات في أي منطقة تحدث بها اشتباكات لقواتنا مع الميليشيا المتمردة والحرص على البقاء داخل المنازل واتخاذ ما يلزم من تحوطات حفاظاً علي سلامتهم".