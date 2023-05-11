مدرب ريد ستار الإيفواري: هدفنا الفوز ببطولة أفريقيا لليد رجال

أشاد ميك نيكولاس، المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بنادي ريد ستار الإيفواري، بتنظيم الأهلي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام حالياً بالقاهرة.

وقال نيكولاس في تصريحات تليفزيونية، إن فريقه يتطلع للمنافسة بقوة خلال بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي وتستمر حتى 19 مايو الجاري.

وأضاف نيكولاس: "خضنا مباراة صعبة أمام فريق جي إس كي، وحققنا فوزًا مهمًّا سوف يصنع الفارق في مشوارنا في البطولة".

وأوضح أن التنظيم جيد جدًّا، ومستوى المنافسة رائع للغاية، كما أن مستوى الفرق نفسها فنيًّا مع تتابع المباريات سوف يكون أفضل كثيرًا، وهو أمر معتاد في الأدوار الأولى من البطولات القارية.

وشدد مدرب ريد ستار على أن فريقه يضم عناصر مميزة، وسوف يسعى نحو تقديم مستويات أقوى من أجل تحقيق أفضل ما يمكن خلال البطولة.

ويلعب ريد ستار في المجموعة الأولى التي تضم الزمالك المصري ووداد السمارة المغربي وشباب كينشاسا من الكونغو الديمقراطية وفانز الكاميروني.