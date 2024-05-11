مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بالامتثال للقرارات الدولية بوقف تسليح إسرائيل

طالب السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية الشعواء على قطاع غزة، ووضع حد للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال.

ودعا خلال كلمة بجلسة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته واستخدام الأدوات والآليات التي استخدمها سابقا في العديد من الأزمات، وذلك من أجل ترسيخ سيادة القانون الدولي وتغيير التصور السائد لدى إسرائيل بأنها فوق القانون وتستطيع الإفلات من المساءلة والعقاب.

وشدد على ضرورة الامتثال للقرارات كافة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل ومجلس حقوق الإنسان، والتي تلزم بـ «وقف الحرب وحماية المدنيين ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل؛ من أجل منعها من التمادي في جرائمها والتي وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة، وهدم منشآتها في سابقة هي الأولى من نوعها، فضلا عما تم اكتشافه من مقابر جماعية يجب التحقيق مع المسئولين عنها.

وحذر من تنامي الشعور العربي بأن دماء الشعب الفلسطيني تسفك دون رادع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكد أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، ومنها حق تحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واكتساب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشدد على أن هذه الحقوق هي حقوق طبيعية غير مشروطة أو مقيدة باعتبارات سياسية، مؤكدا أنها نابعة من التساوي بين البشر في الحقوق.