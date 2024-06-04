مواطنون ضد الغلاء عن مواجهة ارتفاع الأسعار: تطبيق القانون يردع كبار التجار

تحدث محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة طفرة كبيرة في كافة القطاعات.

وأضاف أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة، وأنه يجب التعامل مع هذا الملف بشكل يناسب حاجة المواطن.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تستمع للمواطنين وتعطي الفرصة للشباب من ذوي الكفاءة في كافة القطاعات لتحقيق نتائج إيجابية في الشارع.

وتابع: «لابد من تطبيق القانون على كل من يرفع أسعار السلع الغذائية والمنتجات، وفي حال تطبيقه سيكون هناك ردع لكبار التجار بعد ذلك».

ولفت إلى أن هناك العديد من التجار يحققون أموالا طائلة (دون وجه حق)، لابد توقيع غرامة كبيرة عليه حتى يكون عبرة لغيره، وفق قوله.

واستكمل: «فيه تاجر كان بياخد حصتين من السكر، كلٌ منها تحتوي على 5 آلاف كيلو، وكان يشتري الكيلو بـ23 ويبيعه بـ50 جنيها، مثل هؤلاء يجب معاقبتهم بفرض غرامة كبيرة».

وأشار إلى أن هناك تجارا يُحددون أسعار الدواجن عبر هواتفهم المحمولة، داعيا لفرض رقابة عليهم.

وأكمل: «لابد من الاستفادة من تجربة البرازيل من تحويل الشعب من الاعتماد على الدعم من الحكومة إلى شعب منتج ويصدر العديد من المنتجات».

