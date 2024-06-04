حدد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز طلبات المواطنين من الحكومة الجديدة، وعلى رأسها السيطرة على الأسعار ومكافحة التضخم.

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى أهمية الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، ومراجعة أسعار الدواء وتقديم رعاية صحية جيدة، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلة البطالة.

كما طالب «أبو العلا» بضرورة استعادة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، مشيرا إلى أن الدولة لديها 1.5 مليون قطعة أثرية بالخارج ثلاثة أرباعها مهربة، لافتا أن معظمها موجود في متاحف ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا.

وأكد أن هذه الآثار ليست مخفية بل على الملأ بشكل علني داخل المعارض، مطالبًا بإيجاد آلية لاستعادتها أو الحصول على نسبة من عائداتها، خاصة أن مصر مدينة لهذه الدول، قائلا:« نحن مدينون لهذه الدول وعلينا أقساط، 1.5 مليون قطعة أثرية، مش ثروتنا وورثنا حتى لو أخذت ألف دولار على القطعة.. ولا إحنا بنورث بس ديون».

ودعا من جانبه إلى ضرورة إيجاد آلية لدخول الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد، مؤكدًا أنه سيساهم في إحداث طفرة على صعيد الناتج المحلي ودعم الدولة.