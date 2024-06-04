كشف سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك، سبب رحيله عن القلعة البيضاء في الصيف الماضي، قبل أن عودته لنادي مرة أخرى في انتقالات الشتاء.

وقال سيف جعفر في تصريحات تليفزيونية: «مجلس إدارة الزمالك السابق اتخذ قرار رحيلي عن الفريق، كان هناك تذبذب في مفاوضات التجديد، مرة لا يردوا ومرة غير موجودين».

وأضاف: «حتى آخر لحظة في عقدي كنت داخل نادي الزمالك وأردت المشاركة، ولكن في النهاية اضطررت للرحيل، وتم تصدير صورة للجماهير تعتبرني أحد من خانوا النادي».

وتابع: «كان لدي عرض من الأهلي عن طريق أحد الأشخاص المقربين ولكنني رفضت، وكان من الصعب بالنسبة لي أن أفضل ذلك لأني زملكاوي وقضيت 15 عامًا في النادي».

وأتم: «أعدت أغلب الأموال التي تقاضيتها من بيراميدز إليه حتى أعود إلى الزمالك، وأشكر إدارته على عدم الوقوف في طريقي».