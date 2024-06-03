النائب عبدالمنعم إمام: حكومة مدبولي الجديدة أمامها فرصة وعليها تدارك أخطاء الماضي

قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة التي سيترأسها الدكتور مصطفى ويُرتقب تشكيلها ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة، وعليها تدارك أخطاء الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هناك حاجة لدمج بعض الوزارات، موضحًا أن هناك مشكلات كبيرة حدثت بسبب التشابك بين الجهات مستشهدا بأزمة الكهرباء وتداخلها مع وزارة البترول.

واعتبر أن هناك حاجة أيضًا لتعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء، معبرا عن أمله ألا يأخذ إعلان التشكيل الحكومي وقتًا طويلًا في ظل الأعباء القائمة حاليًّا.

ورجّح إمام، أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين بُعيد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد على أهمية حركة المحافظين، مع الحاجة لإجراء تغيير كبير، معتبرا أن عدد المحافيظن الذين أجادوا في الفترة الماضية لا يتخطى اليد الواحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما كلّف الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.