بايدن: حماس هي العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني إن العرض المطروح الآن على الطاولة يمثل أفضل فرصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن حماس تمثل العقبة الوحيدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس أكد استعداد إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ البنود التي تم تقديمها إلى حماس ".

وتابع أن بايدن كان قد أكد أن العرض هو أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق "وأن رفض حماس المستمر لإطلاق سراح الرهائن سيطيل فقط أمد الصراع ويحرم سكان غزة من المساعدات".

وأضاف البيت الأبيض إن بايدن حث الشيخ تميم على "استخدام كل التدابير المناسبة لضمان قبول حماس للاتفاق وأكد أن حماس هي الآن العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار وإغاثة سكان غزة".

وردا على سؤال بشأن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل تحقيق كل مطالب إسرائيل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه لن يعلق على تصريحات نتنياهو أو سبب إدلائه بهذه التصريحات.

وقال كيربي "كل ما يمكن أن أقوله لك هو أن هذا المقترح هو مقترح إسرائيلي. إنه نتيجة لدبلوماسية مكثفة بين فريقينا. لقد وصفه الرئيس بدقة، والآن الأمر متروك لحماس لقبوله ".

كان مصدر فلسطيني، مقرب من حماس وأحد المطلعين على سير عملية المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، قد صرح لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، "إن الحركة تنظر بإيجابية للمقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة وأنه يتضمن غالبية مطالب حماس ولكننا لن نعطي ردنا النهائي ما لم نحصل على ضمانات رسمية ومكتوبة".

وأضاف المصدر الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "حماس ترى بأن مقترح بايدن يمكن أن يكون مقدمة لوضع حد نهائي للحرب الإسرائيلية على غزة في حال مارس ضغوطا رسمية على إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".