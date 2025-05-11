دار الأوبرا تحتفي بكوكب الشرق في حفل كامل العدد الأربعاء

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تحتضن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفل كوكب الشرق وتحييه النجمة ريهام عبد الحكيم مع الفنانتين رحاب عمر وحنان الخولي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وذلك في التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير، في إطار عام أم كلثوم الذي أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل سيدة الغناء العربي.

يأتي الحفل لصالح صندوق نقابة العاملين بالأوبرا ويتضمن نخبة مختارة من أغاني أم كلثوم التي تعد جزءا هاما في تاريخ الطرب العربي.

يشار أن تذاكر الحفل نفدت بالكامل؛ ما يعكس رغبة الجمهور في الاستمتاع بجرعة إبداعية جادة تعيد للأذهان ذكريات العصر الذهبي للأغنية المصرية والعربية.