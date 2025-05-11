الإشتراكيون الأوفر حظا في انتخابات ألبانيا البرلمانية

يتوجه الناخبون الألبان إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد.
ويعتبر الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما الحزب الأوفر حظا. وتمنحه استطلاعات الرأي الأخيرة ما يصل إلى 49% من الأصوات.
وأقوى خصوم الحزب الاشتراكي هو الحزب الديمقراطي المحافظ الذي ينتمي إليه السياسي المخضرم والرئيس السابق سالي بيريشا. وترى استطلاعات الرأي أنه سيحصل على حوالي 35%.
ومنذ نهاية الشيوعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، كانت الدولة البلقانية الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي مستقطبة بقوة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشيوعيون السابقون) والحزب الديمقراطي التقدمي.
ويتولى راما السلطة منذ عام 2013. وقد أُعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين.
يشار إلى أن ألبانيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2009، وتتفاوض أيضا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022. وقد لاحظ المراقبون مؤخرا بعض التقدم في مكافحة الفساد.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا وتغلق في السابعة مساءً. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية مساء اليوم الأحد. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تظهر نتائج استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع.