أموريم: لاعبو مانشستر يونايتد سيواجهون وست هام بحماس كبير

أكد المدرب البرتغالي، روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد جاهزية فريقه لملاقاة ضيفه وست هام يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "أتوقع وجود شكوك حول قدرة بعض اللاعبين على التعافي، لكنهم سيبذلون جهدًا كبيرًا، وعلينا إدارة ذلك، وتجنب المخاطرة والتعرض لمشاكل كبيرة".

وأضاف: "لكن بالطبع، سيقاتلون من أجل المشاركة.. سيكونون متحمسين للغاية، وهذا أمر جيد، ليس فقط من أجل نهائي الدوري الأوروبي، ولكن أيضا للتحضير لمباريات البريميرليج، مع وضع هدف في أذهاننا، هو الفوز.. سيكون الفوز هائلًا".

ويعتبر هاري ماجواير ونصير مزراوي من بين اللاعبين الذين يتعامل معهم أموريم بحذر، بينما يغيب ماتيس دي ليخت، وليساندرو مارتينيز، وديوجو دالوت، وجوشوا زيركزي.

وصعد الشياطين الحمر إلى نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيواجهون توتنهام، بعد التفوق الكاسح على أتلتيك بيلباو في مجموع مباراتي نصف النهائي بسبعة أهداف مقابل هدف.