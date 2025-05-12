بازل يتوج بلقب الدوري السويسري بعد غياب 7 سنوات

تُوج نادي بازل السويسري رسميًا بلقب الدوري الممتاز لموسم 2024-2025، وذلك بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين، ليُعيد اللقب إلى خزائنه للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.

وقدم بازل أداءً قويًا في الأسابيع الأخيرة من المسابقة تحت قيادة المدرب فابيو سيليستيني، حيث تمكن من قلب موازين المنافسة بفضل سلسلة من الانتصارات الحاسمة، أبرزها فوزه على زيورخ (4-0)، إيفردون سبورت (5-0)، وسيرفيت (5-1) في الجولة الأخيرة، ليحسم اللقب بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وعلى الرغم من البداية المتعثرة للموسم، نجح الفريق في استعادة توازنه سريعًا، ليؤكد جدارته واستحقاقه للبطولة.

وكان لعودة النجم شيردان شاكيري تأثير كبير في مسيرة الفريق، حيث ساهم بأهدافه الحاسمة وخبرته داخل وخارج الملعب، ليقود بازل نحو اللقب ويمنح الجماهير أملًا جديدًا في العودة للمنافسات الأوروبية بقوة.