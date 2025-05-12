قطر: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن منح ترامب طائرة لاستخدامها كطائرة رئاسية

أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لقبول طائرة بوينج 747-8 فاخرة كهدية من العائلة الحاكمة في قطر خلال زيارته المقبلة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرة قد تُحوَّل إلى طائرة رئاسية محتملة.

وأقرت الحكومة القطرية بوجود مناقشات بين البلدين بشأن "الاحتمال القائم لنقل" طائرة لاستخدامها مؤقتا كطائرة "إير فورس وان" الخاصة بترامب، لكنها نفت أن تكون الطائرة "هدية" أو أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن ترامب سيستخدم الطائرة باعتبارها طائرته الرئاسية حتى قبيل فترة قصيرة من مغادرته منصبه في يناير 2029، حيث سيتم حينها نقل ملكيتها إلى المؤسسة المشرفة على مكتبة ترامب الرئاسية التي لم يتم بناؤها بعد.

وكان من المتوقع الإعلان عن هذه "الهدية" عند زيارة ترامب لقطر، وفقا لتقرير (إيه بي سي)، وذلك ضمن جولة تشمل أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتُعد أول رحلة خارجية مطولة له في فترة ولايته الثانية.

لكن بعد ساعات من صدور هذه الأنباء، أصدر علي الأنصاري، الملحق الإعلامي القطري، بيانا قال فيه: "التقارير التي تفيد بأن طائرة يتم تقديمها كهدية من قطر إلى حكومة الولايات المتحدة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب غير دقيقة."

وجاء في البيان: "إن النقل المحتمل لطائرة لاستخدامها المؤقت كطائرة إير فورس وان لا يزال قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية". وأضاف: "لكن المسألة لا تزال قيد المراجعة من قبل الدوائر القانونية المختصة، ولم يُتخذ أي قرار بعد".