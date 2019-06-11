مؤتمر صحفي لأجيري للحديث عن مباراة تنزانيا

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غدًا الأربعاء بقاعة المؤتمرات في ملعب برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية.

ويواجه المنتخب الوطني في التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

ويؤدي المنتخب تدريبه اليوم نفسه الأربعاء في السابعة مساء، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ 15 دقيقة الأولى من المران الذي سيقام على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة.

ويؤدي المنتخب التنزاني مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.