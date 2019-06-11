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غدا.. وزير الخارجية العماني يزور بغداد

بغداد - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 1:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 1:47 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله سيبدأ غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى بغداد.

وقال الصحاف، في تصريح صحفي اليوم، إن وزير خارجية سلطنة عمان سيزور العراق يوم غد لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وإيجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشأن أهم التحديات والمخاطر والفرص والإمكانيات في المنطقة.

وقررت سلطنة عمان في 12 مايو الماضي إعادة فتح سفارتها في بغداد.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم سلطنة عمان والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات، قد قطعت العلاقات مع العراق عقب غزو الأخيرة لدولة الكويت في عام 1990.


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