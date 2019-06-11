الدفاع الروسي: تحليق مقاتلة لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية اقتربتا من حدودنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحليق مقاتلة من طراز "سو-27" لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكية من طراز "ار سي -135" وسويدية اقتربتا من الحدود الروسية في بحر البلطيق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: إنه " تم اكتشاف هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق واقترب طاقم المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الأهداف الجوية وحددهما كطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "ار اس -135" والقوات الجوية السويدية "جولف ستريم".

وأضاف البيان أن الطيار الروسي أبلغ عن تحديد هوية الطائرات ورافقهما ومنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي ملتزما بجميع التدابير الأمنية.