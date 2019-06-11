10 أفلام تتنافس على قمة الإيرادات في هوليوود

«أفنجرز.. إند جيم» يحتفظ بالمقدمة ويلاحقه «علاء الدين».. و«الحياة السرية للحيوانات الأليفة» يتصدر هذا الأسبوع



احتل الجزء الثانى من فيلم التحريك «الحياة السرية للحيوانات الأليفة»، إيرادات شباك تذاكر السينما الأمريكية محققا 48 مليون دولار، فيما حقق عالميا 97 مليون دولار، خلال أول أسبوع له بدور العرض.

يستكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة «ماكس» وأصدقائه، ويقوم بالأداء الصوتى فيه كل من كيفن هارت، وباتون أوزوالت، وإريك ستونيستريت، وليك بيل، ودانا كارفى، وألبرت بروكس، والفيلم من إخراج كريس رينواد.

وجاء فى المركز الثانى فيلم المغامرة والأكشن «فينيكس المظلمة»، والذى بلغت إيراداته فى أول أسبوع عرض 33 مليون دولار بدور السينما الأمريكية، و140 مليون دولار عالميًا.

تقع أحداث الفيلم فى عام 1992، قبل عشرة أعوام من أحداث فيلم «XــMen: Apocalypse»، وبعد انضمام «جين جراى» إلى فريق «المتحولون إكس»، حيث تطور قدراتها الخارقة، لدرجة أن هذه القدرات تفسدها وتحولها إلى «فينيكس المُظلمة»؛ فيصبح فريق «المتحولين إكس» أمام خيار صعب فى أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد أفرادهم ليست أكثر قيمة من حياة البشر أجمعين.

الفيلم بطولة صوفى ترنر، وجنيفر لورانس، وجيمس مكافوى، وجيسيكا شاستاين، ومايكل فاسبندر، ونيكوﻻس هولت، وإيفان بيترس، وتاى شريدان، وألكساندرا شيب، وأتو إسنادوه، وكودى سميت ماكفى، وإخراج سايمون كينبيرج.

فيما تراجع فيلم المغامرات الكوميدية «علاء الدين»، إلى المركز الثالث فى أسبوع عرضه الثالث، محققًا إيرادات بلغت 24 مليونا و500 ألف دولار، وإجمالى إيرادات عالمية 604 ملايين و900 ألف دولار.

الفيلم مأخوذ عن القصة الكلاسيكية الشهيرة «علاء الدين»، طفل الشوارع الذى يجوب طرقات المدينة الكبيرة مع صديقه المخلص القرد «آبو»، ويقابل الأميرة «ياسمين» مصادفة ويقع فى غرامها، ولكنه يذهب إلى السجن ويتورط فى مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان «جعفر» بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية، والفيلم بطولة ويل سميث، ومينا مسعود، وناعومى سكوت، ومروان كنزارى، ونعمان آكار، ونافيد نيغبان، وإخراج جاى ريتشى.

تراجع أيضًا فيلم المغامرة والفانتازيا «جودزيلا ملك الوحوش»، إلى المركز الرابع، فى ثانى أسبوع له بدور العرض الأمريكية، وحقق 15 مليونا و500 ألف دولار، وبلغت إجمالى إيراداته عالميًا 292 مليون و300 ألف دولار.

يتناول الفيلم الجهود التى تقوم بها إحدى الجمعيات السرية المعنية بالحيوانات، حينما تواجه مجموعة من الوحوش الضخمة بما فيهم الديناصور الهائل «جودزيلا»، الدخول فى صدام هائل مع كل من «موثرا» و«رودان»، ما يجعل البشرية أمام مصير مجهول، والفيلم تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مايكل دورتى، وبطولة فيرا فارميجا، وميلى بوبى براون، وكيلى شاندلر، وبرادلى ويتفورد، وسالى هوكينز، وكين واتانابى.

وفى المركز الخامس الفيلم الموسيقى الدرامى «روكيتمان»، والذى حقق إيرادات بلغت 14 مليون دولار، بالأسبوع الثانى لعرضه بالسينمات الأمريكية، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 101 مليون و800 ألف دولار.

تدور أحداث الفيلم فى إطار موسيقى خيالى حول قصة «إلتون جون»، غير الخاضعة للرقابة خلال سنوات.

الفيلم من تأليف لى هول، وبطولة تارون إيجرتون، وتاتى دونفان، وبرايس دالاس هوارد، وريتشارد مادين، وتشارلى رو، وجيمى بيل، وستيفن جراهام، وهارييت والتر، وإخراج ديكستر فليتشر.

وجاء فى المركز السادس فيلم الرعب «ما»، وحقق فى ثانى أسبوع عرض له فى دور السينما الأمريكية 7 ملايين و800 ألف دولار، وإجمالى 40 مليون دولار عالميًا.

يحكى الفيلم قصة امرأة تعيش بمفردها، تتعرف على مجموعة من المراهقين، وتسمح لهم بتنظيم حفلات فى منزلها، وعندما يعتقد هؤلاء الشباب أن ما هم فيه لن يجدوا أفضل منه، تبدأ بعض الأحداث فى الوقوع، مما يجعلهم يتساءلون عن نوايا مضيفتهم، وهو بطولة أوكتافيا سبنسر، وجولييت لويس، وميس بايل، ولوك إيفانز، وأليسون جانى، ودانتى براون، وإخراج تيت تايلور.

واحتل الجزء الثالث من فيلم الجريمة والأكشن «جون ويك 3.. بارابيلوم»، المركز السابع، محققًا مبلغ 7 ملايين و400 ألف دولار، فى رابع أسبوع عرض له بالسينمات الأمريكية، وبإجمالى 252 مليون و262 ألف دولار عالميًا.

تدور أحداث الفيلم عند فرار «ويك» لكسره قاعدة رئيسية متفق عليها مع البعض، وهى قتله لشخص مهم، وهو من بطولة كيانو ريفز، وروبى روز، وأيان ماكشين، وهيرويوكى سانادا، وتأليف ديريك كولستاد، وﺇﺧﺮاﺝ تشاد ستاهيلسكى.

وجاء الجزء الرابع من سلسلة أفلام المغامرات «أفنجرز.. إند جيم»، فى المركز الثامن، محققا 4 ملايين و800 ألف دولار فى سابع أسبوع بالسينمات الأمريكية، بإجمالى إيرادات عالمية 2 مليار و730 مليون و600 ألف دولار.

الفيلم تدور أحداثه بعد الأحداث المدمرة التى اندلعت فى «أفنجرز.. الحرب اﻷزلية»، التى جعلت الكون فى حالة خراب، وبمساعدة الحلفاء الباقين يتجمع المنتقمون مرة أخرى، من أجل ردع «ثانوس»، واستعادة نظام الكون.

يشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم هوليوود منهم روبرت داونى جونيور، وبنديكت كومبرباتش، وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو، وهو من إخراج أنتونى روسو، وجو روسو.

وحل فى المركز التاسع فيلم الفانتازيا «بوكيمون.. ديتكتيف بيكاتشو»، محققًا ثلاثة ملايين دولار، فى خامس أسبوع من عرضه بأمريكا، وبإجمالى 409 ملايين و500 ألف دولار عالميًا.

وتتناول قصة الفيلم اختفاء المحقق «هاريجودمان» فى ظروف غامضة، ليبدأ ابنه «تيم» بالتحقيق فى الأمر، والفيلم بطولة رايان رينولدز، وسوكى، ووترهاوس، وجيستيث سميث، وإخراج روب ليترمان.

وكان المركز العاشر من نصيب الفيلم الكوميدى «بوكسمارت»، الذى حقق مبلغ مليون و600 ألف دولار، فى ثالث أسبوع عرض بأمريكا، وإجمالى 17 مليونا و800 ألف دولار عالميا.

تدور أحداث الفيلم عندما تكتشف فتاتان أكاديميتان وأفضل أصدقائهما، ليلة تخرجهم من المدرسة الثانوية، أنه كان ينبغى عليهم العمل بشكل أقل والمرح بشكل أكثر، فتحاول الفتيات ضغط 4 سنوات من المرح فى ليلة واحدة.

الفيلم بطولة كايتلين ديفير، وبيلى لورد، وبيانى فيلدشتاين، وجيسون سوديكس، وويل فورت، وإخراج أوليفيا وايلد.