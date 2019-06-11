لافروف: قدمنا للولايات المتحدة مقترحات للحد من الأسلحة النووية وننتظر الرد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات الروسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله، خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، إنه "لا يزال الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة في دائرة الضوء .. ففي منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى العواقب التي قد تؤدي إليها الخسارة الكاملة لأي قيود في مجال الصواريخ النووية".

وتابع: "وتبقى جميع المبادرات الروسية في هذا المجال سارية، ولاحظنا الاستعداد للتفاعل الذي أعلنته واشنطن، ونتوقع إجراءات محددة".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة اعتماد بيان مشترك بشأن عدم قبول وعدم السماح بنشوب أي صراع نووي، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى لتعويض يناسب اهتماماتها أو تدمير نظام الحد من التسلح.