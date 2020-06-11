قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 40 ألف و350 لتر "مطهرات طبية، ومنظفات صناعية"، بعد ضبطهم داخل مصنع لانتاج وتعبئة المطهرات الطبية، والمنظفات الصناعية "غير مرخص"، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات، لاتهامه باحتكار سلع طبية، ومنظفات، بقصد رفع أسعارها.

وجاء قرار النيابة، عقب تمكن شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط المدير المسئول عن المصنع، إثر ورود معلومات للشرطة، أكدتها التحريات، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المقبوض عليه، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمستلزمات الطبية والمنظفات الصناعية، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المصنع، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر "جنح" بقسم شرطة ثالث المنتزه بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.