أعلن تلفزيون العراقية الحكومي، انطلاق جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميريكية اليوم الخميس .

وسيناقش المسؤولون من الجانبين عبر دوائر تليفزيونية مغلقة"فيديو كونفرانس) عددا من القضايا السياسة والعسكرية والاقتصادية والأمنية بما في ذلك مكافحة تتظيم داعش.

وقبل انطلاق الحوار ، قال المتحدث باسم التحالف الدولي كولونيل مايلز كيكينز في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة سيكون ذا طابع تخطيطي والحديث عن المصالح المشتركة والتعاون في ظل المستقبل القريب والبعيد".

وأضاف أن "الحوار سيكون على وفق مصالح مشتركة وسيغطي قضايا عديدة من ضمنها ملف الأمن والثقافة والاقتصاد والتبادل التجاري".

وأشار إلى أن" من مواضيع الحوار هو كيف يعمل التحالف الدولي مع القوات العراقية لهزيمة داعش"، مبينا أن "التحالف يحترم سيادة العراق وأي تحرك لطائرة أو أشخاص لن يتم إلا بموافقة من الحكومة العراقية".

من جانبه، صرح رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من اليوم الخميس إن الحوار سيعتمد على رأي المرجعية الدينية والبرلمان وحاجة الدولة.