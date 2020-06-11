قالت مصادر مطلعة، إن شركة "إن.دبليو.إس هولدنجز"، إحدى الشركات التابعة لمجموع نيو وورلد ديفلوبمنت إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في هونج كونج، قدمت طلبا إلى السلطات الصينية للحصول على ترخيص للعمل في مجال إدارة الديون المتعثرة في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن الشركة قدمت طلبا إلى هيئة الرقابة على التأمين والبنوك في الصين للسماح لها بالعمل في مجال إدارة الديون المتعثرة في إقليم هينان جنوب الصين.

وفي حالة حصولها على الموافقة، ستكون "إن.دبليو.إس" أول شركة من خارج بر الصين الرئيسي تدخل سوق إدارة الديون المتعثرة في الصين البالغة قيمتها 2.6 تريليون يوان (368 مليار دولار).

يذكر أن القطاع المصرفي في الصين شهد زيادة قياسية في حجم الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتوقف ملايين الشركات الصغيرة عن العمل.

كانت مؤسسة "إس أند بي جلوبال ريتنجس" للتصنيف الائتماني قد ذكرت في الشهر الماضي أن معدل الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي في الصين يزيد بشدة عن التقديرات الرسمية وقد يصل إلى 10% أي ضعف المعدل قبل تفجر الجائحة في مطلع العام الحالي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت شركة "إن.دبليو.إس" ستتعاون مع شركات أخرى لتقديم الطلب وبالتالي تغيير الطلب.