حريق بمحطة كهرباء يتسبب في انقطاع الكهرباء في أنحاء بورتوريكو

تسبب حريق كبير اندلع بمحطة لتوزيع الكهرباء في سان خوان في قطع التيار الكهربائي في أنحاء بورتوريكو يوم الخميس.

وقالت شركة "لوما" الخاصة، التي تتولى نقل وتوزيع الكهرباء في بورتوريكو منذ بداية الشهر الجاري، إن "حريقًا كبيرًا" اندلع في محطة في حي موناسيلو بمدينة سان خوان عاصمة بورتوريكو.

وذكرت لوما في تغريدة عبر تويتر "تسبب الحريق في انقطاعات كبيرة للكهرباء في أنحاء الجزيرة. ونقوم بتقييم الوضع ونعمل على استعادة النظام".

وقالت كارمن يولين كروز عمدة سان خوان عبر تويتر إن التقارير الأولية تشير إلى أن 2ر1 مليون نسمة يعيشون بدون كهرباء.

وأضافت:"يجب التعامل مع هذه الحالة الطارئة بكفاءة وسرعة وإلا سينتهي بنا الأمر بحدوث أزمة أخرى شبيهة بأزمة ماريا "في بورتوريكو. نحن بحاجة إلى التكاتف" ، في إشارة إلى إعصار ماريا الذي تسبب في مقتل 3 آلاف شخص في الجزيرة الكاريبية في سبتمبر عام 2017.

وأعلن العديد من العمد حالة الطوارئ حيث قاموا بتوزيع الثلج والمولدات على من هم في أمس الحاجة إليها.

وفي حوالي الساعة 8:30 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (0030 من صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) قالت شركة لوما إنه تم "عزل" المشكلة، لكن الأمر سيستغرق الليل كله للوصول إلى جميع المناطق المتضررة.