الإسماعيلي: ليس لدينا أزمة مع اللاعبين بسبب المستحقات

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، أن النادي لا يعاني من أزمة في المستحقات المتأخرة للاعبين موضحًا أن الأمور حتى الآن مستقرة.

كما نجح مجلس الإدارة في حل معظم الأزمات المالية التي كان يعانى منها اللاعبون في وقت سابق، لافتا أن علاقة طيبة بين إيهاب جلال المدير الفنى ومجلس إدارة الإسماعيلي، فضلا عن حالة التجانس بين الطرفين في إطار السعى نحو إعادة الإسماعيلي على طريق البطولات من جديد.

وتحدث عن طموح الجهاز الفنى خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: «طموحنا كجهاز فني في أي مكان نتواجد به الوصول إلى مركز لائق، وطموحنا متجدد دائماً».

وأضاف: «حققنا نتائج مهمة منذ تولي مسؤولية الفريق، الإسماعيلي محطة مهمة جداً في مسيرتنا كجهاز فني، وكان لدينا تجارب مهمة سابقة مثل الزمالك والمصري، ولكن يظل الإسماعيلي تجربة لها خصوصية كبيرة بالنسبة لنا».