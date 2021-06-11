 إنقاذ 54 مهاجرا على السواحل الجنوبية لتونس - بوابة الشروق
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إنقاذ 54 مهاجرا على السواحل الجنوبية لتونس

تونس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 1:40 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 1:40 م
أعلن مصدر من منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في تونس، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الجنوبية لتونس بعد أن تعطل مركبهم الذي انطلق من السواحل الليبية. 

وقال رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين جنوب تونس المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن وحدات من البحرية التونسية بدأت عملية الإنقاذ اليوم ونقل الناجين إلى ميناء الكتف بمدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية. 

وأفاد سليم بأنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك غرقى في صفوف المهاجرين الذين ينحدر معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

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