ماكرون يلمح إلى رغبته فى لقاء أردوغان قبل قمة الناتو

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ألمح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى رغبته فى لقاء نظيره التركى رجب طيب أردوغان قبل عقد قمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو) مباشرة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفى في باريس اليوم:" هناك اختلافات عميقة في الرأي بيننا".

وأضاف إنه حان وقت إجراء مباحثات أيضا بشأن" العمليات الأحادية" التي تتعارض مع مصالح الحلف المشتركة.

ومن المتوقع أن تتعلق المباحثات بين الجانبين بموضوعات مختلفة مثل سورية وليبيا والصراع حول ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضح ماكرون قائلا إنه كان كان دائما واضحا على المستوى الثنائى، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بقضية الصحفيين المسجونين، وقال:" علينا أن نتباحث مع أحدنا الآخر".

ومن المقرر عقد قمة الناتو يوم الإثنين فى بروكسل.