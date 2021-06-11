وزير الكهرباء: منتدى الاستثمار فرصة لترسيخ التكامل في مجال الطاقة بإفريقيا

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، أن منتدى الاستثمار في إفريقيا المنعقد حاليا بشرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ التكامل في مجال الطاقة الكهربائية بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض قصة نجاح مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية في مجال إمداد الطاقة الكهربائية.

وقال شاكر، خلال لقاء مع قناة النيل للأخبار على هامش المنتدى، إن وضع الطاقة في مصر تحول بصورة جذرية بعد أن كان يعاني من مشاكل كبيرة في إمداد الطاقة إلى فائض كبير من الطاقة الكهربائية، ويتم تصديره إلى دول الجوار، مشيرا إلى محادثات مع قبرص واليونان على إمداد كابلات بحرية تصل ما بين مصر وهذه الدول وتستطيع أن تصدر الطاقة ليس لمصر فقط وإنما لكل إفريقيا.

وأضاف أن "إفريقيا قد حباها الله بقدرات هائلة من الطاقات المتجددة سواء كانت شمسية أو حرارية من باطن الأرض أو كهرمائية أو رياح، وبنسبة أعلى من أماكن كثيرة في العالم في هذا المجال، ولابد من الاستغلال واستخدام هذا الأمر لصالح إفريقيا كلها وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة لإنشاء محطات تعمل بالطاقة المتجددة وأيضا عمل شبكات ربط على مستوى كبير جدا".

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الآمال كبيرة والقدرة على تحقيقها موجودة، موضحا أن التجربة المصرية التي حدثت خلال الفترة الماضية في مجال الطاقة رائدة، متابعا: "نحن نتعاون دائما مع أشقائنا الأفارقة بصورة كبيرة في مجال الكهرباء".